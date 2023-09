Neue Kassenärztin in St. Stephan

Sie absolvierte ihre Ausbildung im Klinikum Vöcklabruck und war dort zuletzt in der Notaufnahme tätig.

Zusammen mit den beiden Kassenordinationen Dr. Ebner und Dr. Starsich, die sich ebenfalls in St. Stephan befinden, konnten nun alle Kassenstellen in der Allgemeinmedizin im Stadtteil Lichtenegg besetzt werden. "Mit unseren drei Kassenordinationen und den vielen weiteren Ordinationen, Instituten und Therapeuten aus den verschiedensten Fachrichtungen können wir einen umfassenden Beitrag für die medizinische Versorgung in Wels leisten", betonte Andreas Artmann, medizinischer Koordinator in St. Stephan.

