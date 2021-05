Neue Impfstraße in Messehalle 3

Die Teststraßen und Selbsttests unter Aufsicht werden am selben Tag in die Messehalle 4 übersiedeln. Ab heute gibt es in Wels vier weitere Selbstteststraßen. Pro Teststraße sind zwei Check-ins, Tische zum Selbsttesten, zwei Aufsichtspersonen und eine Station zur Auswertung und Eingabe vorgesehen. Seit gestern ist ein zweiter Corona-Testbus in Betrieb. Auch in der Innenstadt macht der Testbus Station. Mehr dazu unter www.wels.at