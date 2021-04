Neue Impfstraße in Eferding

Die Impfärzte werden von der Ärztekammer zugeteilt. "Wir öffnen je nach Zuteilung des Impfstoffes, am Freitag geht es weiter", sagt RK-Bezirksgeschäftsführer Philipp Wiatschka. Wenn Personen mit Impftermin nicht erscheinen, gibt es eine Nachrückliste vom Land OÖ. Das Rote Kreuz ruft diese Personen dann durch.

Ein Problem seien Mehrfachanmeldungen, sagt der Grieskirchner RK-Chef Josef Zauner. "Wenn wir noch 30 Impfkandidaten brauchen, müssen wir an die 100 Leute nachrufen, sehr oft hören wir dann: ,Ich wurde schon vom Hausarzt geimpft.‘" Hier solle es aber bald Verbesserungen geben. In Grieskirchen sind die Impfstraßen seit 26. März im Schulzentrum in Betrieb.