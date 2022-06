Neue Ideen für leistbares Wohnen auf dem Land

Gemeinsam mit einem Team aus Fachexperten wurde ein Veranstaltungsprogramm mit Wohnausstellung, verschiedenen Workshops, Vorträgen und Exkursionen zu unterschiedlichen Schwerpunkten, unter anderem zum aktuellen Thema "Leistbares Wohnen", ausgearbeitet. Vorgestellt werden als Alternativen zum Einfamilienhaus etwa leistbare und gemeinschaftliche Wohnprojekte. Die Wohnausstellung gibt einen Einblick in mögliche künftige Lebensentwürfe und dazu passende Baulösungen. Im Wohnlabor werden zukunftsweisende Lösungen für die Region von Interessierten und Fachleuten gemeinsam erarbeitet und diskutiert. Auch in einem bunten Wohnwagen, der durch die Region reist, wird informiert.

Beginn des Programms in Peuerbach ist am Dienstag, 21. Juni, mit einer Stadtteilbegehung, anschließend findet die Ausstellungseröffnung in der Hauptstraße 1 (ehem. Schmidauer) statt. Am 28. Juni folgt ein Vortrag zum Thema "Leistbares Wohnen" und am 7. Juli findet eine Zukunftswerkstatt statt. Außerdem gibt es Sprechstunden für Interessierte, die eine bestehende Liegenschaft neu nutzen wollen oder einen Neubau planen.