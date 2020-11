Neue Idee schützt vor Kälte und Viren

Das Produkt ist nicht neu, doch die Idee, Schlauchtücher individuell zu bedrucken und diese als trendiges Lifestyle-Accessoire zu vermarkten, kann sich ein Welser Unternehmertrio an seine Fahnen heften.

Elke Drum (Karriere & Macher), Sybille Prähofer (AZ Marketing) und Martin Zettl (Organisator der marke(ding) in Wien und Linz) haben für diesen Zweck eine Firma gegründet. Unter dem Markennamen "Sherloop" bzw. www.sherloop.com gibt es die wärmenden Schals zu kaufen: "Ziel ist, mit unserer Marke von Wels aus ein Kultprodukt zu etablieren. Wir möchten zeigen, dass solche Dinge nicht nur von London oder Berlin aus Erfolg haben können", sagt Prähofer.

Die Idee hinter dem bedruckten und bei Bedarf auch vor Viren schützenden Allzweckschal: "Hinter jedem einzelnen Modell steckt die Interpretation einer Idee oder Geschichte. Wir kommunizieren Kultur durch Textil-Designs in unserer Kollektion ,Bel Étage‘". Künftig sollen auch Künstler in den Schaffensprozess miteinbezogen werden. Unter dem Titel "sherloop * your story" können Konsumenten das Design auch selbst bestimmen.

Das Trio hat keinen Zweifel am Erfolg seiner Idee. Die Wirtschaftskammer war bei der Gründung mit Förderungen behilflich.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at