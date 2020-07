Neue Funkgeräte für die Feuerwehr

Denn derzeit stellen die Feuerwehren im Land ihre Kommunikation auf digitalen Funk um. Die Übergabe der Geräte fand am Dienstag im Feuerwehrhaus Krenglbach statt. Ein Team aus fünf Mitarbeitern händigte in Summe 507 Handfunkgeräte und 161 Geräte für Fahrzeuge aus. Unterstützung fand die Crew in der Person von Michael Pichler, der im Bezirkskommando als Sachbearbeiter für das Funk-, Lotsen- und Nachrichtenwesen zuständig ist.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.