Neue Feuerwache in der Pernau soll noch in diesem Jahr bezugsfertig sein

Am Montag hat der Welser Gemeinderat einstimmig den Neubau der Feuerwache Pernau beschlossen. Investiert werden rund 865.000 Euro, die Feuerwehr wird sich mit 200.000 Euro aus der Kameradschaftskasse beteiligen.

Eine Sanierung des alten Standortes in der Linzer Straße aus den 70er-Jahren habe keinen Sinn mehr, er solle verwertet werden, sagt Planungsreferent Peter Lehner (VP). Neu gebaut wird die Feuerwache beim Zentralen Betriebsgebäude in der Schießstättenstraße an der Traun, Baustart ist im Juni.

Feuerwehrkommandant Franz Humer erinnert an die Anfänge der Feuerwache, als es noch nicht einmal einen Wasseranschluss gab. Eine Sanierung erfolgte in den 90er-Jahren. "Der neue Standort ist sehr gut geeignet, für die Mannschaft wird der Neubau sicherlich ein wesentlicher Motivator sein", sagt Humer. Er hofft darauf, neue Feuerwehrmitglieder unter den Mitarbeitern des Zentralen Betriebsgebäudes zu finden. Einige von ihnen stehen bereits für die Feuerwehr im Einsatz.

Feuerwehrreferent Gerhard Kroiß (FP) betont, dass die Einsatzkräfte jetzt endlich die ihnen zustehende Infrastruktur bekommen. "Der neue Standort bedeutet mehr Sicherheit für die Bevölkerung und die Unternehmen in der Pernau." Im Vorjahr rückten die Kameraden zu 100 Einsätzen aus.

Das alte Bootshaus wird wie berichtet aufgelassen, alle Boote der Feuerwehr werden am neuen Standort untergebracht. "Für die Sicherheit am Wasser entsteht kein Defizit", betont Kommandant Humer. Unter den Feuerwehrmitgliedern sind derzeit 20 Schiffsführer und zehn Taucher.

Die Stadt hält weiter an ihren Plänen fest, für die Nachnutzung des Bootshauses einen Gastrobetrieb anzusiedeln. Denn seit dem Beginn der Pandemie wird das Traunufer noch stärker als je zuvor von Spaziergängern und Freizeitsportlern genützt. Erfolgreich war man bei der Suche nach einem Wirt aber bisher noch nicht.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at