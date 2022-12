WELS. Bürgermeister Andreas Rabl (FP) hat die Hoffnungen noch nicht aufgegeben, was den Standort der neuen Digital-Universität in Oberösterreich betrifft. Er hat sich bereits in der Vergangenheit für Wels als Standort starkgemacht, auch wenn in der Politik die Entscheidung für die Landeshauptstadt Linz gefallen zu sein scheint.