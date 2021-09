Neue Ansiedlung im Gewerbepark Wels-Unterleithen

Die Firma Blitz-Pool von Geschäftsführer Ranko Antunovic erwarb ein rund 1700 Quadratmeter großes Grundstück, wo demnächst der neue Firmensitz des Welser Unternehmers entsteht. Blitz-Pool bietet den gesamten Aufbau für den Pool und den privaten Schwimmteich an. Noch ist die Firma in der Hongarstraße beheimatet. Die Planungen für den neuen Standort in der Leopold-Spitzer-Straße sind schon im Gang. Auf dem Grundstück wird eine Lagerhalle mit angeschlossenem Bürotrakt entstehen. Blitz-Pool ist die achte Firma im neuen Gewerbegebiet in Wels-Nord. Das sechs Hektar große Grundstück zwischen der A25 und der Stadlhofstraße ist ein Aufschließungsprojekt der WBA.