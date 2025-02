Neue Adressen für Naschkatzen und Brotfans in Marchtrenk

Die Naturbackstube Honeder erweiterte ihr Filialnetz und ist seit kurzem auch in Marchtrenk vertreten. Am Standort einer ehemaligen Filiale von Resch & Frisch in der Linzer Straße hat das Unternehmerpaar Helga und Reinhard Honeder das Geschäftslokal adaptieren lassen.

"Wir freuen uns sehr, hier in Marchtrenk Einzug gehalten zu haben und sind auch an Sonn- und Feiertagen vormittags für die Bewohner da", sagen die beiden. Angeboten wird ein breites Sortiment an Brot, Gebäck und Mehlspeisen. Bürgermeister Paul Mahr zeigte sich bei seinem Besuch über das zusätzliche Nahversorger-Angebot in der Stadt erfreut.

Die Wurzeln der Honeder Naturbackstube reichen bis ins Jahr 1893 zurück, als die Bäckerei in Weitersfelden gegründet wurde. Heute führt die Familie Honeder den Betrieb in vierter Generation. Mit Sohn Franz steht bereits die fünfte Generation in den Startlöchern. Mit der Honeder App setzt man auch auf die Digitalisierung.

Weitere Urbann-Filiale

Gestern hat auch das Cafe Urbann in Marchtrenk neu eröffnet. Wolf- Dieter Holzhey hat das ehemalige Corner Cafe in der Welserstraße umgebaut. Es ist nach Wels, der PlusCity in Pasching und Bad Hall der bereits vierte Standort des Familienunternehmens, das seit 1853 Kaffeehausgeschichte schreibt und für seine Mehlspeiskreationen bekannt ist.

