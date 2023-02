Neubau für 350 Mitarbeiter

Spatenstich für die neue Firmenzentrale in Bahnhofsnähe

Der IT-Spezialist x-tention aus Wels baut in der Hofmannsthalstraße in Nachbarschaft zum Autohaus Lang ein neues Headquarter für 350 Mitarbeiter. Am Mittwoch war Spatenstich mit den beiden Geschäftsführern Herbert Stöger und Wolfgang Pramendorfer. "Der Baubeginn unseres Campus ist ein wichtiger Meilenstein im Wachstum unserer Unternehmensgruppe und ein starkes Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort", betonte Stöger. Das Gebäude wird mit Photovoltaikmodulen genauso viel Energie erzeugen, wie über das Jahr gerechnet verbraucht wird, beheizt und gekühlt wird über eine moderne Geothermie-Anlage mit Tiefensonden.

Die Computerspezialisten des 2001 gegründeten Unternehmens sind vielfältige Dienstleister in der Gesundheitsbranche. An 15 Standorten in Österreich, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und den USA sind mehr als 700 Mitarbeiter beschäftigt.

