Neu: Reparaturstation für Fahrräder an der Traun

Der ÖAMTC errichtet seit kurzem an stark frequentierten Radrouten in ganz Oberösterreich sogenannte Fahrrad-Stützpunkte: "Das sind Service-Stationen mit einer Aufhängevorrichtung, einer Luftpumpe und Werkzeug wie Inbus- und Schraubenschlüssel bzw. Reifenheber für "Do it yourself"-Reparaturen", erklärt ÖAMTC-Landesdirektor Harald Großauer. Damit erweitert der Touringclub sein Leistungsangebot.

In Wels wurde nun ein solcher Stützpunkt am Traunufer errichtet. Östlich der alten Traunbrücke bekommen Radfahrer bei kleineren Pannen mithilfe der dort vorhandenen Werkzeuge ihr Fahrrad wieder flott.

Sollte sich das Malheur nicht an Ort und Stelle beheben lassen, können ÖAMTC-Mitglieder telefonisch über den Notruf 120 oder über die ÖAMTC-App den Pannendienst verständigen.

Die Inbetriebnahme des neuen Fahrradstützpunktes feierten auch Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ), Verkehrsstadtrat Klaus Hoflehner (SPÖ) und die Welser Fahrrad-Beauftragte Eva Berghofer.