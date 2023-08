Nestroys "Talisman" in Kalköfen

Von 11. August bis 10. September läuft im kleinen Eigenbau-Theater des Schauspielers und Sängers Josef Krenmair in Kalköfen bei Eferding Johann Nestroys Posse "Der Talisman".

Es ist Nestroys meistgespieltes und nach Expertenmeinung auch witzigstes Stück. Es geht um die Verwirrungen und Verwechslungen um den rothaarigen vazierenden Barbiergesellen Titus Feuerfuchs, die ebenfalls rothaarige Gänsehirtin Salome Pockerl, um schwarze und goldblonde Perücken als Talisman, die den Rotkopf plötzlich beruflich und in der Liebe aufwerten, und letztlich um die Einsicht, dass die arme, aber lebenskluge und bodenständige Salome die beste Wahl ist.

Krenmair kann auf ein bewährtes Team zurückgreifen, das großteils schon in den vergangenen Jahren dabei war: der köstlich komische Tommy Nistler als Gärtnergehilfe Plutzerkern, die junge Wienerin Anita Tauber als Salome Pockerl, die gebürtige Linzerin Verena Roithmayer als Flora Baumscheer, Verena te Best als Kammerfrau Constantia und Wolfgang Boldog, der pensionierte Eferdinger Kaufmann und Hobby-Theatermann seit Jahrzehnten, als Friseur Monsieur Marquis.

Stück für kleines Ensemble

Josef Krenmair selbst spielt den Bierversilberer Spund, Regie führt wie gewohnt seine Lebensgefährtin Silvia Allmer, die mit der Frau von Cypressenburg auch eine Rolle übernommen hat. Krenmair hat das Stück für das kleine Ensemble gestrafft, Originalmusik aus dem Archiv besorgt und selbst Musik für die Posse mit Gesang geschrieben. In der Titelrolle des Titus Feuerfuchs ist Daniel Leitner zu sehen, ein Multitalent. Er ist auch als Autor tätig, unter anderem hat er den Text für das Musical "Die Präsidentin" geschrieben.

Was den Chef des 55 Sitze umfassenden Theaters am Bauernhof und seine Akteure freut, ist für Interessenten weniger gut: Bis auf die Vorstellung am 7. September ist alles ausverkauft. Krenmair überlegt, noch einen Abend einzuschieben. Entschieden ist das noch nicht. Infos unter k.u.k.kammerbuehne@gmail.com (ach)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper