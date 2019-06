Nepalesische Küche im neuen "Mount Everest"

Ein Kommen und Gehen ist am Welser Stadtplatz zu bemerken. Wobei das Gehen, siehe Makka, vom Kommen klar überlagert wird. Vor allem aus gastronomischer Perspektive, wie Wels Marketing in einer Presseaussendung berichtet.

Das ehemalige Thai-Lokal Swami wird vom Betreiber des Lokals "Himalayan Küche" in der Pfarrgasse, Arjun Prasad Updahya Sharma, übernommen. Im "Mount Everest" wird künftig nepalesisch und indisch gekocht. Die Eröffnung ist für Anfang Juli 2019 vorgesehen.

Wie berichtet, starten Ines und Stefan Grillmair aus Sipbachzell in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wimmer-Medienhaus ab 2. Juli mit ihrer neuen Kaffeeothek. Dort bietet das Ehepaar ein breites Sortiment an Kaffee, Zubehör und kleinen Süßigkeiten an. Eine Espressobar vollendet das kreative Angebot. Mit dem Einbau eines vom Bundesdenkmalamt genehmigten neuen Portals startet an der Adresse Stadtplatz 36 Anfang Juli ein weiterer italienischer Eisverkäufer. Der Umbau für den künftigen Eissalon ist am Laufen.

An der Adresse Stadtplatz 16 war bisher ein griechisches Lokal, das seit kurzem geschlossen ist. Der Standort wurde durch eine neue Betreiberfamilie übernommen. Nach umfassender Sanierung wird auf der 250 Quadratmeter großen Gastro-Fläche im Herbst mit einem neuen Konzept mit Schwerpunkt auf mexikanischer Küche gestartet.

In der Bäckergasse finden in zwei Boutiquen Umbauarbeiten statt. Vero Moda investiert eine sechsstellige Summe in ein modernes Ladenbaukonzept. Am 8. August ist ein großes Re-Opening geplant. Gina Laura will ebenfalls modernisieren. Der genau Zeitplan ist noch nicht bekannt.

