Neos-Forderung: Wels und Linz sollen regionale Metropole bilden

Die Neos lassen im heurigen Wahlkampfjahr mit einer Forderung aufhorchen. Der Ballungsraum zwischen Linz und Wels soll zu einer Art Metropole werden. Im Zentralraum lebt rund eine halbe Million Menschen. Diese kleinstrukturierte Regionalität sei überholt, betont der Welser Neos-Mandatar Markus Hufnagl.

Im Doppelpass mit seinem Linzer Parteifreund Lorenz Potocnik fordert Hufnagl ein Zusammenrücken der Kommunen in Form eines neuen Selbstverständnisses. Linz solle die Möglichkeit für einen Zusammenschluss zu einer Regiopole (regionale Metropole) prüfen und so den Zentralraum fit für den Konkurrenzkampf gegen andere europäische Regionen machen: "Wir müssen dem Kirchturmdenken endlich einen Riegel vorschieben und in Großräumen denken. Das ist der Zentralraum", betont Hufnagl.

Wie schlecht die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit läuft, erkenne man an der Endlosdiskussion über die Finanzierung von Projekten wie der Neuen Donaubrücke, dem Ausbau des Schienenverkehrs zwischen Wels und Linz oder dem gegenseitigen Abwerben von Firmenstandorten.

Statt im Konkurrenzkampf gegen andere europäische Regionen zu bestehen, konkurriere man sich untereinander. Viele Herausforderungen seien alleine nicht mehr zu bewältigen. Der Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte steige nicht in einem "OÖ-Infight", sondern national und international. "Mitbewerber sind nicht die Nachbargemeinden, sondern erfolgreiche Regionen und Städte in ganz Europa", betonen Hufnagl und Potocnik. Mit der Idee einer regionalen Metropole könne man große Entscheidungen gemeinsam treffen.

Hufnagl wünscht sich, dass Wels als großer Profiteur einer Regiopole die Initiative übernimmt: "Aber ich sehe in der Welser Stadtregierung keinen einzigen Politiker mit dementsprechendem Weitblick."

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at