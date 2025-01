Naturpark feiert Jubiläum und zieht Bilanz über 20 erfolgreiche Jahre

Als 2005 der Naturpark Obst-Hügel-Land gegründet wurde, gab es viele Befürworter, aber auch einige Skeptiker. So gab es etwa die Befürchtung, dass Landwirte in der Bewirtschaftung eingeschränkt werden könnten. "Man hat einfach damals noch nicht genau gewusst, was auf die Region zukommen wird, was das praktisch heißt und welche Möglichkeiten er bieten wird", sagt Rainer Silber, der seit 2006 Geschäftsführer des Naturparks Obst-Hügel-Land ist. Jedenfalls wurde der Naturpark in den vergangenen 20 Jahren zur Erfolgsgeschichte.

Streuobstwiesen bewahren

Eine Kernaufgabe ist neben der Vermittlung von Natur- und Umweltschutzthemen der Erhalt der besonderen Kulturlandschaft mit ihren Streuobstwiesen, die Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten sind. Seither wurden in den beiden Naturpark-Gemeinden Scharten und "Samarein" rund 8000 Streuobstbäume auch dank Förderungen neu gepflanzt und die Lebensdauer alter Bäume durch Pflegeschnitte verlängert. Mitbegleitet hat der Naturpark auch Projekte, die die Wertschöpfung in der Region steigern, wie etwa die Samareiner Press- und Saftgemeinschaft, wo jeder sein eigenes Obst pressen lassen kann.

Naturpark-Geschäftsführer Rainer Silber Bild: Antonio Bayer

"Damals hätte man sich auch nicht vorstellen können, dass wir solche Events wie die Kirschblütenwanderung mit mehreren Tausend Besuchern auf die Beine stellen können", sagt Silber. Die Premiere der Kirschblütenwanderung fand 2007 mit großem Erfolg in Scharten statt und hat seither mit dazu beigetragen, die Region über Oberösterreich hinaus bekannter zu machen. Der Termin für heuer ist bereits fixiert (13. April).

Erfolg der Naturpark-Schulen

Als einen Meilenstein bezeichnet Silber auch die erste "Naturpark-Schule" in Scharten 2015. Heute sind die Volksschulen und Kindergärten beider Gemeinden Naturparkpartner und machen gemeinsame Projekte und Aktionen. Den Kindern sollen von klein auf die Besonderheiten der Naturparkregion bewusst gemacht werden.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt im Naturpark ist neben dem Schutz von Tier- und Pflanzenarten die Erhebung von Beständen. Umgesetzt wurden beispielsweise Schutzmaßnahmen für den Kiebitz, einen gefährdeten Bodenbrüter, oder die Förderung von Biodiversitätsflächen für Bienen und andere bestäubende Insekten. Geforscht wurde auch zur seltenen Bechsteinfledermaus, die im Naturpark heimisch ist und die man mit etwas Glück beim Naturschauspiel "Bat Night" zu sehen bekommt.

Neuer "Resonanzweg"

Ein neues Projekt im Jubiläumsjahr ist der Resonanzweg "17 Tore zu deiner Natur am Kirschblütenweg" in Anlehnung an die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Es wird kein klassischer Themenweg mit Schautafeln entstehen, sondern man scannt über das Smartphone einen QR-Code und erfährt mehr über die Erlebnisplätze und Nachhaltigkeitsthemen. Außerdem gibt es Anleitungen zu Yoga- und Meditationsübungen.

Bereits fertig ist das Naturvermittlungsprogramm 2025 mit 60 Angeboten. Start ist bereits im Februar mit Obstbaumschnitt- und Veredelungskursen, am 15. Februar findet die Familienexkursion "Dem Biber auf der Spur" statt.

Alle Termine und Veranstaltungen unter www.obsthuegelland.at

