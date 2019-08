Natternbacher machen seit 30 Jahren Stimmung für den FC Bayern München

Seit 30 Jahren schlägt das Herz einer eingeschworenen Fangemeinde aus Natternbach für den Fußballklub FC Bayern München. Die Anhänger sind bei vielen Heimspielen in der Allianz-Arena dabei und fiebern mit den Bayernstars mit. In den vergangenen drei Jahrzehnten ist die Zahl der Mitglieder auf 2330 angewachsen. "Außerhalb Deutschlands sind wir der zweitgrößte Fanclub, nur in Mexiko gibt es einen noch größeren", sagt Obmann Johannes Obernhumer nicht ohne Stolz. Er selbst war bereits bei rund 400 Spielen des Rekordmeisters dabei. Für jedes Heimspiel der Bayern werden Fanreisen organisiert, meist sind zwei Busse voll besetzt, auch bei internationalen Matches wie den Champions-League-Spielen sind Mitglieder des Fanclubs vertreten.

Emotionsgeladenes Finale

Das bisher wohl emotionalste und schönste Spiel war für Obernhumer das diesjährige Meisterschaftsfinale gegen Eintracht Frankfurt. Das Abschiedsspiel von Arjen Robben und Franck Ribéry hätte sich wohl auch kein Drehbuchschreiber besser ausdenken können. Nachdem die beiden Routiniers eingewechselt worden waren, trugen sie mit je einem Treffer zum Sieg bei und wurden noch einmal Meister. Das rührte auch Bayern-Präsident Uli Hoeneß zu Tränen. Dieser ist übrigens Ehrenmitglied im Natternbacher Fanclub, ebenso wie das österreichische Fußball-Aushängeschild David Alaba, der bereits in Natternbach zu Gast war, sowie Bayern-Fan und Ex-Skirennläuferin Michaela Kirchgasser, die die Natternbacher bei einer Fahrt ins Blaue auf der Unterhofalm in Filzmoos trafen.

Der Fanclub wurde am 3. Juli 1989 von 32 Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben, 14 sind noch immer voll aktiv. Die Mitglieder kommen nicht nur aus Oberösterreich, darunter ist etwa ein New Yorker, der im Mühlviertel aufgewachsen ist, sondern auch aus anderen Bundesländern und einige aus Deutschland.

Fußballbegeisterte Frauen

Auch wenn die Damen unterrepräsentiert sind, ihre Zahl wächst stetig, mittlerweile sind rund 300 der Bayern-Anhänger Frauen. "Viele fahren das erste Mal mit, weil sie ihre Kinder begleiten, lassen sich dann aber von der Stimmung im Stadion anstecken und werden zu echten Fans", sagt Obernhumer. Dass Fußball verbindet, sieht man auch an den vielen Freundschaften, die zwischen Fans aus ganz Oberösterreich entstanden sind. Und nicht zuletzt werden auch die Kontakte zu anderen Fanclubs gepflegt. Beim morgigen Jubiläumsfest sind auch Vertreter der bayerischen Fanclubs Pomperlbuam Griesbach und Seehaus Freyung mit dabei.

Jubiläumsfest

Der Natternbacher Fanclub feiert morgen, 15. August, ab 18 Uhr, sein Jubiläumsfest wetterunabhängig in einem großen Zelt im Ikuna Naturresort. Urige Musik aus Bayern steuern Tom & Basti bei, außerdem spielen die Oldtimermusikanten.

Um 14 Uhr beginnt auf dem Sportplatz das Legendenspiel mit ehemaligen Nationalspielern und Legenden aus der Region. Kicken werden unter anderem Pepi Schicklgruber, Wiggerl Drechsel, Max Scharrer, Mario Hieblinger, Daniel Haderer und Josef Litzlbauer.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at