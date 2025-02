Narrgallibach steht wieder kopf und feiert fünfte Jahreszeit bis in die Nacht

In der Faschingshochburg "Narrgallibach" laufen die finalen Vorbereitungen für die Narrenabende. Angst, dass den Gallspachern bei der mittlerweile 55. Auflage der Veranstaltung der Stoff ausgehen könnte, braucht man angesichts der politischen Lage nicht zu befürchten. "Eigentlich läuft uns die Politik den Rang ab", sagt Narren-Präsident Klaus Aigner. Er selbst wird wieder als Sänger beim "Voischxaung" in Aktion treten und Hoppalas von Gallspachern und die Nationalratswahl samt ihren Nachwehen humorvoll aufarbeiten. "Weil bundespolitisch gerade so viel passiert, mussten wir das Lied schon mehrmals umschreiben", sagt Aigner im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Ein Fixpunkt ist auch wieder der Auftritt des Schartner Bürgermeisters Christian Steiner als "Gemein(d)e Siegi".

Ende kurz vor Mitternacht

Sitzfleisch müssen die Besucher jedenfalls wieder mitbringen. Nach dem pünktlichen Start um 20.11 ist ein mehr als dreistündiges Programm mit Sketchen, Gesangs- und Tanznummern der Jugendgarde und Gardemädchen geplant. Gegen 23.30 sollte das Programm enden. "Da wir mittlerweile auch viel auswärtiges Publikum haben, behandeln wir auch viele allgemeine Themen", betont Aigner. Die Nummern sind zum Teil kürzer, dafür gibt es aber mehr. Das sei im Vorjahr schon gut angekommen und werde beibehalten.

Vor, auf und hinter der Bühne sind heuer mehr als 70 Leute aktiv. Auch die Nachwuchsarbeit läuft in der ältesten Spaßgesellschaft im Bezirk Grieskirchen (Gründungsjahr 1969) sehr gut. "In der Garde beispielsweise tanzen zwölf Mädchen, die alle aus der Jugendgarde kommen", sagt Aigner. Außerdem stehen heuer wieder einige neue, jüngere Akteure mit neuen Ideen auf der Bühne.

Einen Faschingsumzug wird es heuer in Gallspach nicht geben, der findet erst 2026 wieder statt. Heuer organisiert der Verein Wir.BadSchallerbach am 1. März erstmals wieder seit den 70er Jahren einen Umzug.

Platzkarten um 18 Euro sind am Gemeindeamt Gallspach und im Büro der Gästeinfo Gallspach erhältlich: gallspach@vitalwelt.at

