Nareyka trotz Niederlage zufrieden

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen finden in Wien derzeit die Österreichischen Tennishallenmeisterschaften statt. Aus Welser Sicht verlief das Aufeinandertreffen der heimischen Tenniselite erfolgreich. Björn Nareyka spielte sich nach drei souveränen Siegen in den Hauptbewerb, wo er am Dienstag dem Wildcard-Spieler Niklas Rohrer unterlag.

"Björn war während des Spiels stark gehandicapt. Wegen einer Verletzung am Oberschenkel musste sogar der Physio auf den Platz", schildert ÖTV-Challenge-Organisator Klaus Burndorfer. "Wäre er fit gewesen, hätte er die Partie nicht 6:0, 6:2 verloren", ist Burndorfer überzeugt.

Zuvor hatte das 20-jährige Tennistalent aus Wels zuerst Rene Adascalului aus der Steiermark besiegt. In der zweiten und dritten Quali-Runde traf Nareyka auf Robert Steinhauser aus Niederösterreich und Moritz Lesjak aus Wien. Nach nur einem Satzverlust in drei Matches erreichte Nareyka das erlesene Tableau der heimischen Tenniselite, die von Österreichs Nummer 5, dem Burgenländer David Pichler angeführt wird.

Trotz seines Ausscheidens zeigt sich Nareyka wieder voll motiviert: "Björn hat nach einer schöpferischen Pause im Frühjahr wieder Fahrt aufgenommen", sagt Vater Manfred. Trainiert wird Nareyka in der Tennisakademie des früheren Davis-Cup-Spielers Michael Oberleitner in Wien. Für eine Profikarriere muss Björn im Jahr bis zu 25 internationale Turniere absolvieren. Auf diesem Niveau gehört der Welser bereits zu den 20 besten Spielern Österreichs.