Nahversorger für Stadtteil Vogelweide

Die Mühlviertler Traditionsbäckerei Honeder erweiterte ihr Filialnetz, das derzeit 25 Geschäfte umfasst, in der Messestadt. Bereits geöffnet hat seit Mitte September die neue Filiale in der Leopold-Bauer-Straße in einem kürzlich fertiggestellten Neubauprojekt in der Vogelweide. Außerdem folgt demnächst ein weiterer Standort, und zwar an prominenter Adresse in der Fußgängerzone Schmidtgasse. Dort zieht das Geschäft "Flowery Nordic" aus, das dort im November 2021 mit nachhaltigen Produkten und veganen Lebensmitteln an den Start gegangen war.

Damit eröffnet binnen kürzester Zeit ein weiterer Bäcker in der Innenstadt. Wie berichtet haben erst Mitte September Stefan Faschinger und Oliver Raferzeder eine Filiale ihrer Bio-Bäckerei "Brotsüchtig" in der Bäckergasse eröffnet (vormals Mode Gina Laura).

"Ich denke, dass auch in Wels der Backwarenmarkt nicht dem Handel überlassen werden darf", sagt Geschäftsführer Reinhard Honeder. "Wir sehen uns als Ergänzung zu bestehenden und guten Bäcker-Kollegen."