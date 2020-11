Nächtlicher Einbruch in Tankstelle in Sipbachzell

Zwei Täter, einer soll Bildern aus der Überwachungskamera zufolge weiblich sein, traten in der Nacht auf Sonntag gegen 22.45 Uhr eine Schiebetür aus Glas ein und kamen so in die Tankstelle. Die beiden gingen zielgerichtet zum Regal mit den Zigaretten und packten etwa 30 Stanken in eine mitgebrachte Sporttasche. Mit einem Pkw flüchteten sie in Richtung Kremsmünster. Eine örtliche Fahndung mehrerer Streifen verlief negativ.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Thalheim bei Wels unter 059133/4187 erbeten.

