Nächstenliebe ist ihr großer Antrieb: Aschacherin engagiert sich in Benin

Mit dem Eduard-Ploier-Preis für Entwicklungszuammenarbeit zeichneten das Land und die Diözese Linz Brigitte Elsener aus. Die Aschacherin engagiert sich seit mehr als 15 Jahren im westafrikanischen Benin, organisiert gemeinsam mit ihrem Mann Josef Patenschaften für Kinder und ermöglicht Frauen in einem Ausbildungszentrum den Erwerb von handwerklichen Fähigkeiten. "Die Frauen haben nach der zweijährigen Ausbildung viele Möglichkeiten, einen Beruf auszuüben, etwa in der Gastronomie, bei der Fruchtsaft-, Seifen- und Shampooherstellung, bei der Konservierung von Lebensmitteln oder als Schneiderin", betont Elsener, die als Lehrerin an der NMS Nord in Eferding unterrichtet.

Die 59-Jährige, die mit ihrem Mann, einem pensionierten Techniker, jedes Jahr nach Benin reist, arbeitet dort auch in der Lehrerausbildung. Vielfach herrschen in den Schulen noch veraltete Lernmethoden vor, wie etwa das reine Auswendiglernen. "Ich gebe mein methodisch-didaktisches Wissen weiter, Neokolonialismus will ich dabei absolut vermeiden. Die Lehrer üben das Gelernte praktisch in der Gruppe und mit Partnern und probieren es individuell und auf die jeweilige Schule zugeschnitten selbst aus", sagt Elsener.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: "Diese Aufnahme motiviert uns immer wieder zum Weitermachen", sagt Josef Elsener. Bild: privat

Sehr erfolgreich sind die Patenschaften für Waisenkinder, die von Österreichern regelmäßig finanziell unterstützt werden. Viele sind mittlerweile erwachsen und arbeiten als Lehrer, Journalisten, Bankangestellte, Polizisten oder Handwerker. "Wir versuchen den Kindern und Jugendlichen die höchstmögliche Ausbildung anzubieten und sie ihren Fähigkeiten entsprechend auf das Arbeitsleben vorzubereiten."

Entstanden ist das Engagement des Ehepaares in der ehemaligen französischen Kolonie, als sie einen jugendlichen Flüchtling aus Benin vor der Abschiebung aus Österreich bewahrten. Seither wollen sie mehr für die dort lebenden Menschen tun. "Ich bin eine gläubige Christin, gehöre aber keiner Kirche an, mir ist die Botschaft Jesu, die Nächstenliebe wichtig", sagt Elsener über ihre Motivation.

Wichtig sei, so die Aschacherin, nach den Jahrhunderten der Sklaverei und Kolonisation den Afrikanern ihre Würde zurückzugeben. Seit rund einem Jahr arbeitet sie auch an einem Buch über diese Thematik, das aber nicht anklagend sein soll, sondern einen Beitrag zur Versöhnung zwischen den Rassen leisten soll.

Auf Anfrage berichtet Brigitte Elsener gerne in Vorträgen über das Land und ihre Projekte in Benin.

Mehr Infos über das Engagement von Brigitte und Josef Elsener und Spendenmöglichkeiten finden Sie auf www.sasia.at

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at