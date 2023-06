Nachwuchs fehlt: Freiwillige Feuerwehr Oberndorf löst sich auf

"Ausschlaggebend war, dass wir nicht mehr 100-prozentig gewusst haben, ob wir in Zukunft noch die notwendige Schlagkraft haben werden", sagt Kommandant Christoph Scherrer, der seit acht Jahren an der Spitze der Feuerwehr mit zuletzt 58 Mitgliedern gestanden ist. Er betont, dass es große Probleme gegeben habe, den Nachwuchs für die Feuerwehr zu motivieren. "Wir haben eh schon wenig junge Leute, noch dazu sind die Kinder auf drei Schulsprengel aufgeteilt, hinzu kommt ein Überangebot von Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche." Zuletzt waren in der Jugendgruppe nur drei Kinder.

Nach mehr als 100 Jahren Bestehen wollte niemand so einfach Schluss machen, viele haben sich auch sehr engagiert. "Es waren viele Diskussionen, letztendlich gab es aber keine Alternative", erklärt der Kommandant im Gespräch mit den OÖNachrichten

Fünf weitere Feuerwehren

Die kleine Feuerwehr, die für vier Ortschaften zuständig ist, hatte nur wenige Einsätze pro Jahr, es gibt auch nur wenige Risikoobjekte in dem Gebiet nahe den Gemeinden Pötting und Kallham. "Die Ausbildung ist immer professioneller geworden, das macht natürlich Sinn, aber für kleine Feuerwehren wird es schwierig, den Aufwand leisten zu können", sagt Scherrer. Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Ablinger bedauert die Auflösung. "Es ist schmerzhaft und tut uns Führungskräften weh, die Sicherheit der Bevölkerung wird aber nicht gemindert, wir haben in Peuerbach ja noch fünf weitere Feuerwehren", betont Ablinger. Er sagt auch, dass das Feuerwehrhaus nicht am Stand der Technik gewesen sei, im Prinzip sei es nur eine Garage gewesen und es hätte viel investiert werden müssen.

Das Gebiet der FF Oberndorf wird auf andere Feuerwehren aufgeteilt. "Wir werden versuchen, so viele Feuerwehrkameraden wie möglich zum Beitritt zu anderen Feuerwehren zu überreden", sagt Ablinger. Er schließt nicht aus, dass aufgrund der Änderung der Strukturen künftig weitere kleinere Feuerwehren ihre Tore schließen müssen. Im Bezirk Grieskirchen war die letzte Schließung 2018, betroffen war damals die Feuerwehr Weng in der Gemeinde Hofkirchen, wo es noch zwei Feuerwehren gibt.

Peuerbachs Bürgermeister Roland Schauer (Bürgerliste) sagt, es sei schade und schmerzhaft, wenn eine Feuerwehr aufgelöst werde. "Es war ein langer Prozess, es wurden viele Gespräche geführt, letztendlich fehlte vielen aber angesichts des Nachwuchsmangels eine Perspektive." Die, die aktiv bleiben wollen, werden sich bei Nachbarfeuerwehren engagieren.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

