"Hört ihr Leut, lasst euch sagen, unsere Uhr hat sechs geschlagen, bewahrt das Feuer und das Licht, dass niemand ein Leid geschiecht, …", das sind die ersten Liedzeilen des Grieskirchner Nachtwächters. Seinen Auftritt hat er immer in der Adventzeit vom 1. bis 24. Dezember beim Öffnen der Fenster am Rathausadventkalender. Die lieb gewonnene Weihnachtstradition besteht in der Bezirksstadt bereits seit 25 Jahren.