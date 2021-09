Eigentlich wollten Elisabeth "Sissi" Tschirk und ihr Sohn Michael Bauer ihr neues Geschäft "Vom Fass" gleichzeitig mit dem neu gestalteten Kaiser-Josef-Platz eröffnen. Doch angesichts des derzeitigen Booms in der Baubranche, Material- und Lieferproblemen wurden diese Pläne durchkreuzt. Nun soll es in zwei Wochen so weit sein.