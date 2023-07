"Nachhaltiges Wachstum": eww legt Klimabilanz vor

Um die Klimaziele zu erreichen, nehmen die Energieversorger eine wichtige Rolle ein. Sie sind gefordert, ihren Anteil an erneuerbaren Energien mit Tempo deutlich ausbauen.

Die Welser eww-Gruppe präsentierte am Montag bei einer Pressekonferenz erstmals eine Klimabilanz. Gemeinsam mit dem international agierenden Unternehmen ClimatePartner wurde der CO2-Fußabdruck der eww-Versorgungsprodukte (Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Erdgas) ermittelt, und zwar für die Jahre 2012, 2019 und 2022.

So hat ein durchschnittlicher Welser Haushalt, der von Gas auf Fernwärme umgestiegen ist, seinen CO2-Fußabdruck um 81 Prozent gesenkt. "Allein heuer investieren wir zehn Millionen Euro in den Netzausbau", sagte eww-Vorstand Florian Niedersüß. In Wels und Thalheim heizen fast 38.000 Menschen mit Fernwärme, 2032 sollen es rund 47.000 sein.

Bei Strom wurde der CO2-Ausstoß seit 2012 pro Kilowattstunde unter anderem durch den Neubau des Kraftwerkes Traunleiten um 77,5 Prozent reduziert. Die eww-Anlagentechnik hat allein im Vorjahr 1100 Photovoltaikanlagen installiert. Wels hat auch ein dichtes Stromtankstellennetz, auf 1265 Einwohner kommt eine Ladestation.

Klimafreundliche Maßnahmen

Bürgermeister Andreas Rabl (FP), der auch Aufsichtsratsvorsitzender der eww-AG ist, betonte die Bemühungen der Stadt für eine klimaneutrale Zukunft. "Öffentliche Gebäude werden sukzessive an die Fernwärme angeschlossen, etwa auch die Burg, allein im letzten Jahr haben wir 800.000 Euro in PV-Anlagen investiert, der städtische Fuhrpark wird auf E-Mobilität umgestellt, auch die Lkw und Nutzfahrzeuge."

Ein wesentlicher Punkt sei auch die Grünraumoffensive in der 63.000-Einwohner-Stadt mit zusätzlich 10.000 Bäumen und der Entsiegelung von fünf Hektar Fläche für die Erweiterung des Volksgartens bis zur Traun.

Die nächsten Schritte der eww sind neben dem Fernwärmeausbau, in allen Bereichen CO2-Einsparungsziele zu ermitteln und zu nutzen sowie eine Dekarbonisierungsstrategie für die gesamte Gruppe zu entwickeln.

