Nachfolge im Fortino gesucht: "Am liebsten wäre mir wieder ein Italiener"

Eines der schönsten Restaurants in Wels wird frei: Nachdem der bisherige Fortino-Betreiber und Haubenkoch Christoph Parzer bekannt gegeben hat, dass er "Zum Goldenen Hirschen" nach Gmunden wechselt, ist Eigentümer Fritz Eiber auf der Suche nach einer Nachfolge. "Ich will auf jeden Fall wieder ein Restaurant drinhaben", sagt der Molto-Luce-Chef. Die Suche läuft bereits, ernsthafte Gespräche gebe es aber noch nicht. Das Fortino öffnet zum letzten Mal zu Silvester.

Dazu, in welche Richtung es kulinarisch gehen soll, ist Eiber offen: "Am liebsten wäre mir wieder ein Italiener, aber es ist durchaus auch etwas anderes möglich." Auch ein Haubenlokal müsse es nicht wieder sein. Das Restaurant kann mitsamt der gesamten Einrichtung gepachtet werden: "Das ist alles noch sehr schön. Für einen Pächter fallen eigentlich keine Investitionskosten an, außer Geschirr und Besteck. Ansonsten ist wirklich alles vorhanden", sagt Eiber.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer