Nachbarn sollen bei häuslicher Gewalt hinsehen

Mit der Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" rückt das Thema verstärkt in die Öffentlichkeit.

Seit rund zwei Jahren läuft in Wels das Projekt "StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt" in der Neustadt und der Pernau. Es zielt vor allem auf Gewaltprävention mithilfe von Nachbarinnen und Nachbarn ab. Gewalt gegen Frauen und Kinder passiert meist in den eigenen vier Wänden. Auch wenn die Nachbarschaft etwas mitbekommt, wird oft geschwiegen, weil man sich nicht ins Privatleben anderer einmischen möchte. "Wir wollen Leute ermutigen, nicht wegzuschauen.