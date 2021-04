Nach der coronabedingten Zwangspause im Vorjahr wird das Tor zum Theater Meggenhofen dieses Jahr wieder aufgehen. Die Saison startet auf der Freiluftbühne des 400 Jahre alten Hausrucker Vierseithof am 5. Juni. Die OÖNachrichten haben den künstlerischen Leiter Fritz Egger gestern in Wien erreicht. Dort probt das Ensemble bereits seit Montag auf einer Bühne des Theaters in der Josefstadt für die Eigenproduktion "Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben".