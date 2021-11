Die Zerstörung eines Wanderweges hat in der Vorwoche viel Aufsehen erregt. Wie berichtet, wurde jener Teil des Höhenwegs, der einer Welser Privatstiftung gehört, zwischen Wels, Gunskirchen und Krenglbach auf 130 Metern Länge umgepflügt. Bereits am Montag kam es zu einer überraschenden Wende. Am Gemeindeamt in Gunskirchen meldete sich ein Vertreter des Eigentümers und gab bekannt, dass der Fehler umgehend korrigiert werde. "Die Privatstiftung hat sich bei uns entschuldigt. Es dürfte sich dabei