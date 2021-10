Der Verhandlungen um die Bildung der neuen Stadtregierung sind angelaufen. Bürgermeister Andreas Rabl (FP) sitzt dabei Vertretern von zwei Verliererparteien (SP und VP) und einem Wahlgewinner (die Grünen) gegenüber. Die ÖVP hat gestern auch offiziell bekannt gegeben, dass sie mit Rabl keine Koalition mehr bilden wird. "Die VP Wels wird mit einem neuen Team die nächsten sechs Jahre in die Opposition gehen", hieß es in einer Aussendung. Das künftige Personal soll am Montag präsentiert werden.