Nach Villazon eine ABBA-Show mit Monika Ballwein

Am Freitag, 1. September, werden Sängerin Monika Ballwein und das Orchester Philharmonie Salzburg unter Dirigentin Elisabeth Fuchs für ein Gastspiel nach Eferding kommen. Mit "Thank you for the music – a symphonic Tribute Show to ABBA" werden die Interpreten und Musiker den Stadtplatz zur großen Bühne machen. Bis zu 2000 Besucher können in die Welt der zahlreichen ABBA-Hits aus den 70er- und 80er-Jahren eintauchen. Tickets in verschiedenen Kategorien sind ab sofort unter www.sommer-openair.at erhältlich.

Der Reinerlös des Konzerts wird zur Unterstützung von Projekten für Kinder und Jugendliche in der Region verwendet.

