Der Sport nimmt in den nächsten Tagen wieder Tempo auf, doch nicht in allen Sportarten werden die Einschränkungen bereits gelockert. Damit der Nachwuchs, der weiterhin weder in die Schule noch zum Vereinstraining darf, trotz Corona-Krise weiter am Ball bleibt, haben sich die Vereine einiges einfallen lassen. Gemeinsames Ziel: die Kinder und Jugendlichen von der Couch zu holen und weiterhin zum Training in den eigenen vier Wänden und im Freien zu motivieren.