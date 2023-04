Nach Unfall in Pichl bei Wels: Motorradfahrer erlag seinen Verletzungen

Der Unfall hatte sich gegen 17 Uhr auf der Kreuzung der Innbachtal Straße mit der Brucknerstraße ereignet - die OÖN haben berichtet. Der Mann war gegen die hintere Autotür einer 35-jährigen Pkw-Lenkerin geprallt, als diese abbog. Er wurde infolgedessen über das Auto in eine angrenzende Wiese geschleudert. Der Schwerverletzte wurde zunächst mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht, wo er am Sonntag starb, wie die Polizei am Sonntag um die Mittagszeit berichtete.

