Nach Tumult in Schuhgeschäft sucht die Polizei Zeugen

Mit einem Schuh beworfen, geschlagen, getreten und an den Haaren gezogen: Wüste Szenen haben sich am Dienstag gegen 14 Uhr in einem Schuhgeschäft in der SCW abgespielt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind dubios. Das Opfer, eine 17-jährige Welserin, gab gegenüber der Polizei an, sie habe sich gerade Schuhe angesehen, als sie plötzlich von einem Mädchen angesprochen wurde, ob das nicht schneller ginge.

Fahndung verlief negativ

Auf die angebliche Entschuldigung der Jugendlichen ging die junge Frau offenbar nicht ein. Stattdessen begann sie, ihre Kontrahentin zu schubsen, bewarf sie mit einem Schuh und zog sie an den Haaren. Als sich das Opfer wehrte, kamen zwei männliche Begleiter – vermutlich Freund und Vater – hinzu und schlugen auf die 17-Jährige ein.

Der 19-jährige Freund des Opfers bemerkte den Tumult und versuchte, dazwischen zu gehen. Dabei wurde auch er durch Schläge und Tritte verletzt. Die 17-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes und der Wirbelsäule und wurde ins Klinikum Wels gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief erfolglos.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nun nach einem etwa 160 Zentimeter großen Mädchen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren. Sie dürfte türkischer Abstammung sein und hatte beinahe hüftlange Haare. Der vermeintliche Vater des Mädchens soll 45 bis 50 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Er wurde durch den Freund des Opfers an der Nase und der rechten Augenbraue verletzt. Beim Verlassen des Einkaufszentrums hatte er eine blutende Nase und eine leichte Beule über dem rechten Auge. Der Freund des Mädchens dürfte ebenfalls türkischer Abstammung sein, hieß es im Bericht der Polizei.

Die Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Wels – Dragonerstraße unter der Telefonnummer 059133 4191 bekannt zu geben.