Nach Todesfahrt in Steinerkirchen soll Unfallkreuzung entschärft werden

Nach dem Unfalltod eines 16-Jährigen reagieren Anrainer der Ortschaft Linden mit lautstarken Protesten. Wie in der Vorwoche berichtet, brachte der zweite Kollision mit Todesfolge in nur kurzer Zeit an der Kreuzung Sattledter/Eberstalzeller Landesstraße die Volksseele zum Kochen. Anrainer Harald Scheureder richtete Vorwürfe gegen die Behörde. Unfälle an dieser Kreuzung seien an der Tagesordnung. Die sicherheitstechnischen Einrichtungen ließen zu wünschen übrig.

Nun reagierte Bezirkshauptfrau Elisabeth Schwetz auf die Vorwürfe. Sie entsandte ihren Verkehrsjuristen an die Unfallstelle. Nach dem tödlichen Zusammenstoß im August 2020 mit einer 76-jährigen Mopedautofahrerin seien bereits erste Maßnahmen gesetzt worden, so Schwetz: "Da die Kreuzung bereits öfter Schauplatz schlimmer Unfälle war, haben wir Untersuchungen vorgenommen, um eine Verbesserung herbeizuführen."

Nach der letzten Überprüfung wurden sogenannte Psychobremsen und größere Stopptafeln sowie Piktogramme als Bodenmarkierungen angebracht. Um die Sichtverhältnisse zu verbessern, versetzte die Straßenmeisterei auch ein Warnschild.

Für Bürgermeister Thomas Steinerberger (VP) reichen die Vorkehrungen nicht weit genug: "Wir fordern in der Ortschaft Tempo 30, Fahrbahnteiler auf beiden Seiten und ein fixes Radargerät. Eine weitere Verbesserung wären Stopptafeln, die in der Nacht blinken."

Die von Anrainern geforderte Verlegung der Kreuzung sei bereits geprüft worden: "Die neue Straße wäre zu nahe am Gasthaus vorbeigegangen", begründet Steinerberger die Ablehnung.

Die Behördenchefin kündigt weitere Gespräche an: "Wir werden die Vorgehensweise und die Möglichkeit einer baulichen Adaptierung gemeinsam eruieren", sagt Schwetz. Mit Spannung werden die Ergebnisse der jüngsten Verkehrszählung erwartet. Steinerberger erwartet eine starke Zunahme des Schwerverkehrs.

Das jüngste Todesopfer war der Beifahrer eines 18-jährigen Autolenkers, der am Dienstag an der Kreuzung einem Lkw den Vorrang abschnitt. Bei dem Zusammenstoß kamen beide Insassen zu Schaden. Der zu Hilfe gerufene Notarzt konnte dem Tischtennis-Nachwuchstalent aus Pettenbach nicht mehr helfen.