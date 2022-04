Nach Theorie-Prüfung: 23-Jährige lenkte Auto unter Drogeneinfluss

Weil ihr die praktische Prüfung noch fehlte, konnte die junge Frau bei der Polizeikontrolle auch keinen Führerschein vorweisen. Es war nicht ihre erste Ausfahrt: Laut Exekutive war die 23-Jährige schon mehrmals ohne Schein erwischt worden. Am Montagnachmittag - es war gegen 15.30 Uhr - war sie auf der B144 Richtung Stadl-Paura unterwegs, als sie von einer Streife angehalten wurde. "Es stellte sich heraus, dass die Lenkerin am selben Tag die theoretische Führerscheinprüfung der Klasse B bestanden hatte", berichtet die Polizei in einer Aussendung. Nicht nur das: Der 23-Jährigen wurde Fahruntauglichkeit attestiert. Sie hatte vor der Fahrt Drogen konsumiert, wie ein Test zeigte.