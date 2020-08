WELS. Vor eineinhalb Wochen lag die Zahl der positiv Covid-19-Getesteten in Wels bei 30, derzeit sind doppelt so viele Welserinnen und Welser mit dem Coronavirus infiziert (Stand gestern). Wels liegt damit gemessen an der Bevölkerungszahl an der Spitze in Oberösterreich. Ausgelöst wurde der Anstieg nicht durch einen großen Cluster. Die meisten Infizierten sind Reiserückkehrer und deren Angehörige.