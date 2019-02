Nach Pensionierung radelt Politiker 10.400 Kilometer quer durch Europa

GASPOLTSHOFEN. Johann Schörkhuber fährt entlang des "Grünen Bandes" vom Nordkap bis nach Istanbul

Seit 1. Jänner ist Schörkhuber in Pension, am 28. Februar bricht der Gaspoltshofner von zu Hause zu seiner sechsmonatigen Radtour auf.

Vor 30 Jahren endete mit dem Fall des "Eisernen Vorhangs" die Spaltung Europas. Wo Stacheldraht und Wachtürme West- und Osteuropa trennten, sprießen nun seltene Pflanzen. Das "Grüne Band" verbindet das Nordkap mit Istanbul – auch über einen Radweg. Die 10.400 km lange Route will Johann Schörkhuber mit Trekkingrad und Einachs-Anhänger befahren. Er nächtigt im Zelt, bereitet Speisen auf dem Solarkocher zu; das faltbare Solarpaneel versorgt Lampen und Handy.

Der 62-Jährige startet zum Abenteuer "GRENZEN erfahren" am 28. Februar in Altenhof. Über Wels und Linz radelt der seit Jänner pensionierte Reha-Berater von "assista" nach Freistadt, entlang der Staatsgrenze bis ins Südburgenland und nach Ungarn. Von dort geht es über Serbien, Bulgarien und Griechenland nach Istanbul. "Ich fahre jetzt in den Süden, weil es dort schon wärmer ist", sagt Schörkhuber, der ohnehin abgehärtet ist: Seit zwölf Jahren badet er zumindest einmal täglich im eigenen Schwimmteich.

Von der Türkei reist der vierfache Vater und Opa eines Enkels mit einem Bus nach Dänemark und dann mit dem Postschiff zum Nordkap, ehe er im Mai wieder auf den Drahtesel steigt. An der finnisch-russischen Grenze fährt er ins Baltikum, entlang der Ostsee-Küste Polens zur ehemaligen Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland und weiter nach Süden. Via Freistadt kehrt er nach etwa sechs Monaten wieder heim.

"Ich lasse mich nicht hetzen, werde mich auch nicht völlig verausgaben." Bisher sei er über lange Distanzen nur gewandert: "Der Körper gewöhnt sich nach drei Wochen an die Bewegung und bekommt Lust darauf", weiß der Grün-Gemeinderat. Maximal 25 Kilo Gepäck will er mitnehmen, Augenmaß halten ist schwer: "Vor Wochen begann ich zu packen, immer wieder gebe ich Sachen raus."

Angst vorm Alleinsein kennt der kommunikative Hausruckviertler trotz fehlender Sprachkenntnisse nicht; mit Körpersprache werde er durchkommen. Auch einen Meditationskurs hat er besucht: "Zwölf und mehr Stunden alleine im Zelt sind nicht ohne."

Ganz ohne Ehefrau Irene und die Kinder wird Schörkhuber aber nicht sein: Sie werden ihn an verschiedenen Stationen tageweise begleiten. Und weshalb macht er das? "Ich bin 62: Das Leben war sehr gut zu mir; nun sage ich danke und bewege mich, um auch im letzten Drittel fit zu sein. Leben ist Bewegung, Bewegung ist Leben."

