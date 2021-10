Nach OÖ-Wahlen: Welser SP-Kandidatin kehrt Kommunalpolitik den Rücken

Sie sehe im Ergebnis der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl "keinen Arbeitsauftrag an mich in die Welser Stadtpolitik zu wechseln", teilte sie am Samstag via Aussendung mit. Über weitere personelle und inhaltliche Weichenstellungen will die Stadt-SPÖ am Montag informieren.

Die Welser FPÖ hat bei den Kommunalwahlen am 26. September einen großen Erfolg eingefahren: Sie kam auf 45,98 Prozent - plus 2,9 Prozentpunkte. Der amtierende Stadtchef Rabl holte sich bei der Bürgermeisterwahl im ersten Durchgang eine absolute Mehrheit von 60,13 Prozent. Die SPÖ landete mit 23,37 Prozent (minus 3,62 Prozentpunkte) auf dem zweiten Platz, Wimmer schaffte 21,42 Prozent. Die einst rote Stadt Wels war bereits 2015 von der FPÖ umgefärbt worden. Das Ziel der SPÖ, sie heuer zurückzugewinnen, scheiterte.