Nach Kassaprüfung: Feuerwehrkommandant reagiert in Mail an Mitglieder auf Vorwürfe

Nachdem die OÖN am Mittwoch exklusiv über ein drohendes Enthebungsverfahren gegen ihn berichtet hatten, nahm der betroffene Kommandant einer Feuerwehr im Bezirk Wels-Land in einer Mail an die Mitglieder Stellung. Laut dem Schreiben, das den OÖN vorliegt, arbeitet die Feuerwehr mit der Staatsanwaltschaft und dem Landeskriminalamt zusammen, um die vorgeworfenen Tatbestände aufzuarbeiten.