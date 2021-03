 Nach Jahren des rasanten Wachstums steigt Marchtrenk auf die Bremse

Kaum eine Stadt in Oberösterreich erlebte in den vergangenen Jahren eine solche Dynamik. Das mit einem atemberaubenden Tempo vollzogene Wachstum von Marchtrenk wird nun fürs Erste gestoppt. Bürgermeister Paul Mahr (SPÖ) kündigt einen Strategiewechsel an. "Ich habe jede Schule vergrößert und zwei neue Kindergärten gebaut. Wir stehen jetzt aber definitiv auf der Bremse", sagt Mahr.