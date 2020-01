Der "Verein für Kunstvermittlung" kämpft um seine Existenz. In einem offenen Brief wünscht er sich mehr Unterstützung seitens der Politik und verweist auf seine prekäre Finanzlage. In diesem Jahr wurden noch keine Subventionen ausbezahlt. Die Stadt Wels unterstützte das "Atelier Wels" mit bisher rund 9000 Euro jährlich. Die letzte Landesförderung in der Höhe von 600 Euro datiere aus dem Jahr 2018, beklagt Obfraustellvertreter Günther Ecker.