Nach der Wahl auf die Wanderstrecke im Obst-Hügel-Land

Auf den vielen Apfel- und Birnenbäumen der Streuobstwiesen hängen noch immer sehr viele Früchte von dunkelrot bis strahlend gelb. Diese besondere Kulturlandschaft können Wanderfreunde und Naturbegeisterte am Sonntag, 29. September, bei der Weberbartl-Apfel-Wanderung genießen (ab 10 Uhr). Dazu laden der Naturpark Obst-Hügel-Land, die Samareiner Vereine und die OÖNachrichten ein.

Zeit der Ernte und des Mosts

"Der Herbst ist in der Region eine besondere Jahreszeit, die Zeit der Streuobsternte und des Mostmachens, bei der Wanderung kann man diese Landschaft dahinter erleben", sagt Naturpark-Geschäftsführer Rainer Silber.

Aus den Kellern der Mosthöfe werden die besten Säfte, Moste und Mostsekte für die Wanderer geholt. Stärken können sie sich bei den Raststationen entlang der rund neun Kilometer langen Strecke bei einer Mostjause, warmen, deftigen Gerichten und süßen Apfelmehlspeisen.

Am Sonntag stehen natürlich auch die Türen des Mostmuseums offen, hier bekommen die Besucher einen guten Einblick in die Geschichte des Mostmachens. Die Region ist ja bekannt für die hervorragende Qualität ihrer Säfte und Moste. Sogar im Gemeindewappen ist eine Mostpresse abgebildet.

Die Wanderung ist gemütlich in einem halben Tag zu schaffen. Es bleibt also genug Zeit, um wählen zu gehen. Die meisten sind am späteren Nachmittag bei den ersten Hochrechnungen der Ergebnisse der Nationalratswahl bereits wieder zu Hause.

Für Familien mit Kindern gibt es entlang der Strecke einiges zu erleben. Die Kinder können beispielsweise ihren Apfelsaft selbst machen, sich schminken lassen, auf der Hüpfburg austoben oder sich ein Rennen mit Trettraktoren liefern.

Auf dem Programm steht auch ein Rätsel-Gewinnspiel, durch das der Mostdipf führt und bei dem Köstlichkeiten aus der Naturpark-Region verlost werden. Am Stand der OÖNachrichten gibt es für OÖNcard-Inhaber unter anderem einen Gratisapfel.

Parkplätze und Anreise

Zum Parken stehen im Ortszentrum von St. Marienkirchen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, Feuerwehrmitglieder sind als Einweiser im Einsatz.

Ausgangspunkt für die Weberbartl-Wanderung, die man in beide Richtungen gehen kann und beschildert ist, ist ebenfalls im Ortszentrum. Bitte beachten Sie die ausgewiesenen Fahrverbote im Bereich des Wandergebietes. Der Großteil der Route ist autofrei und kinderwagentauglich.

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist von Wels aus mit der Buslinie 662 möglich. Abfahrt ist um 10.43 vom Hauptbahnhof Wels, Ankunft in St. Marienkirchen/Sonnberg: 11.04 Uhr.

www.obsthuegelland.at (krai)