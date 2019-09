Der starke Wirtschaftsraum Grieskirchen und die Nähe zur Messestadt Wels waren für Willi und Harald Sickinger ausschlaggebend, sich an ihr zweites Großprojekt in Schlüßlberg zu wagen. Die Brüder, die vor zweieinhalb Jahren ein Ärzte- und Therapiezentrum mit angeschlossenem betreubaren Wohnen in Neumarkt im Hausruckkreis eröffnet haben, investieren nun rund 2,5 Millionen Euro in das neue Hotel.