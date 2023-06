Nach Abzug von Spenden schrieb Stadtball Defizit

Nun fragt sich so mancher, warum dieses Geld noch immer nicht öffentlichkeitswirksam verteilt worden ist. Wels-Marketing-Chef Peter Jungreithmair sagt, es sei noch kein gemeinsamer Fototermin vereinbart worden: "Diesen wird es irgendwann geben." Werden alle Kosten gerechnet, schreibt Oberösterreichs größter Charityball in Wahrheit rote Zahlen. "Wir zahlen im Stadttheater nicht nur Miete, sondern jeden Handgriff, der dort vom Personal geleistet wird", sagt Jungreithmair. Dass diese Kosten als Ausgaben verbucht seien, sei nichts Neues. Wäre dies anders, müsste die Stadt den Ball subventionieren. Denn eines sei weitgehend unbestritten: "Man braucht als Stadt ein gesellschaftliches Ereignis – auch für diese Klientel." Trotz aller Unwägbarkeiten sei die Premiere im umgebauten Stadttheater gelungen. 2024 soll es aber Anpassungen geben: "So wird das Wirtschaftszelt in der Rainerstraße verkleinert, damit der Durchgang besser möglich ist", kündigt Jungreithmair an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper