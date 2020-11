"Es ist vollbracht", waren die letzten Worte des Erlösers am Kreuz. Vollbracht und gelungen ist auch die Sanierung der Welser Stadtpfarrkirche. Von einer Leidensgeschichte wie bei Jesus will Pfarrprovisor Niko Tomic zwar nicht sprechen. Die in zwei Etappen durchgeführte Erneuerung der Kirchturmspitze, der Orgel und der Seitenaltäre war aber ein ungeheurer Kraftakt, den die Pfarre ohne Gönner nicht stemmen hätte können.