Nach Abgang seines Geschäftspartners startet Welser Messe-Caterer neu durch

22 Jahre lang verband sie eine erfolgreiche Geschäftspartnerschaft. Seit 1. Jänner gehen Gerald Leingartner und Roland Aigner getrennte Wege. "Livingbistro", der bekannte Welser Messe-Caterer, müsse sich nun neu erfinden, betont Leingartner. Er werde die Herausforderung annehmen und noch einmal durchstarten: "Ich wollte nicht, dass Roland geht, verstehe aber seine Beweggründe: Er ist vor zwei Jahren nochmals Vater geworden und hat sich nebenbei in der Steiermark eine Zimmervermietung aufgebaut."

Neben der Gastronomie im Welser Messegelände beliefert "Livingbistro" große Firmenevents und Parteiveranstaltungen wie zuletzt die Präsentation des Österreichsplans durch ÖVP-Parteiobmann Karl Nehammer: "An diesem Abend hatten wir 2000 Leute zu verköstigen. Zwei Tage vorher belieferten wir eine große Hausmesse mit mehr als 10.000 Essen. Beide Events waren für mich eine Art Feuertaufe und haben mir die Bestätigung gegeben, dass ich das Werkl auch alleine führen kann."

Kampf um Mitarbeiter

Wenn Leingartner das Wort Herausforderung in den Mund nimmt, kommt er sofort auf den Personalmangel zu sprechen, der in der Gastronomie epidemische Ausmaße angenommen hat. "Ich suche seit Monaten einen Koch und bekomme keinen. Zum Glück kann ich auf ein gutes Netzwerk von ausländischen Wanderköchen zurückgreifen, die mir bei großen Veranstaltungen als Freelancer zur Seite stehen." Aktuell zählt Leingartner 17 Beschäftigte. Schlüsselkräfte sind der Küchenchef und der Eventleiter. Geplant ist, den Personalstand von "Livingbistro" im großen Messejahr mit der AgroTier (5. bis 8. September) auf zumindest 20 Beschäftigte aufzustocken. Bei Großveranstaltungen vertraut "Livingbistro" auf Leasingkräfte und Freelancer. An manchen Abenden stehen 100 Mitarbeiter im Einsatz.

Neben der Suche nach neuen Mitarbeitern muss sich Leingartner mit dem bevorstehenden Abriss der alten Messehallen auseinandersetzen. "Wir verlieren dort Infrastruktur wie Lagerräume und Küchen, die uns nicht ersetzt werden. Um künftig große Events stemmen zu können, werden wir möglicherweise Leistungen zukaufen müssen."

Einige schlaflose Nächte

Nach einigen schlaflosen Nächten mache die Arbeit nun wieder richtig Spaß, betont der "Livingbistro"-Chef. Um mit 56 Jahren nochmals frisch durchstarten zu können, müsse man organisatorisch gut aufgestellt sein. Sich einen neuen Geschäftspartner ins Boot zu holen, sei aktuell nicht vorgesehen: "Es ist aber unbedingt notwendig, Mitarbeiter in Schlüsselpositionen mit Erfolgsprämien an das Unternehmen zu binden."

Auf ihre Freundschaft nahm Aigners Abgang keinen Einfluss: "Nein, um Gottes Willen. Alles ist gut. Schließlich kennen wir uns schon ewig."

