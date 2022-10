"Achtung Flieger!", rief der 15-jährige Max seinem um drei Jahre jüngeren Cousin Rudi zu. Als die zwei Buben an einem kalten Wintertag im Dezember 1944 in der Nähe des Welser Flugplatzes herumstreunten, wurden sie von einem Geschwader amerikanischer Tiefflieger überrascht: "Ich erinnere mich noch, dass wir in einem Straßengraben Deckung suchten. Beide hatten wir eine Mordsangst", sagt Rudi Dietl.