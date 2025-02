Nach 50 Jahren Pause rollt wieder ein Faschingszug durch Bad Schallerbach

Mit vielen neuen Ideen ist im Vorjahr der Verein "Wir.Bad Schallerbach" gestartet und belebt nun auch den Fasching im Tourismusort neu. Am Faschingssamstag, 1. März, findet erstmals seit den 1970er-Jahren wieder ein großer Umzug statt. Bei Unternehmer Sebastian Reischl laufen die Fäden in der Organisation zusammen. "Je nach Wetter erwarten wir zwischen 1000 und 4000 Besucher. An die 20 Wägen und Gruppen haben sich bereits angemeldet", sagt Reischl. Unterstützung in der Organisation kommt von den örtlichen Vereinen und der Marktgemeinde. Künftig werde man den Umzug in einem dreijährigen Rhythmus abwechselnd mit Gallspach und Grieskirchen veranstalten.

Hannes Hofmüller, Obmann von "Wir.BadSchallerbach" betont, das Einbinden der Vereine hätte sich auch sehr gut beim jährlichen Marktfest bewährt. "Das werden wir auch beim Faschingsumzug so durchziehen, viele Vereine arbeiten aktiv mit. Den Reinerlös werden wird durchdividieren, sodass alle etwas davon haben." Außerdem unterstützen rund 30 regionale Unternehmen die Großveranstaltung, darunter die Eurotherme Bad Schallerbach.

Das Faschingsspektakel findet im gesamten Ortskern des Tourismusortes statt. Beginn ist ab 13 Uhr. Um 14 Uhr wird sich der Faschingszug in Bewegung setzen. Die kreativsten Gruppen und Faschingswägen werden prämiert. Im Zentrum sind zahlreiche Faschingsbars verteilt. Im großen Partyzelt am Rathausplatz spielt DJ Mexx Ventura. Kinder können sich schminken lassen und es steht auch ein Meet & Greet mit Chango, dem Piratenäffchen, auf dem Programm.

Breit aufgestellt

Im Vorjahr hat sich der ehemalige Verein der Kaufmannschaft neu aufgestellt. "Wir haben Vereine mit hereingenommen. Auch Einzelunternehmer wollen wir ansprechen. Die Mitgliedsbeiträge sind gestaffelt nach Mitarbeiterzahl", sagt Hofmüller. So hat sich die Mitgliederzahl seither auf rund 30 fast verdreifacht. Am Programm stehen in diesem Jahr unter anderem Genussmärkte, ein Kunst- und Handwerksmarkt und das beliebte dreitägige Marktfest mit jährlich an die 10.000 Besucher im August.

Für die Mitglieder gibt es auch immer wieder Infoveranstaltungen und Workshops, etwa zum Thema Videodreh und Auftritt in den sozialen Medien.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

